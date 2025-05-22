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Царьград

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Биткоин рвется к $130 тыс.: эксперт о драйверах роста и рыночной динамике

Биткоин рвется к $130 тыс.: эксперт о драйверах роста и рыночной динамике

Василий Гиря, гендиректор GIS Mining, объяснил, как рост доходности казначейских облигаций США и сниженный интерес инвесторов влияют на укрепление биткоина.

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