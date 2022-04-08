Панарин провел 500-й матч в НХЛ и в 6-й раз забросил 20 шайб за сезон. Он стал 3-й звездой игры с «Питтсбургом»

Артемий Панарин провел 500-й матч в НХЛ и в 6-й раз забросил 20 шайб за сезон. Форвард «Рейнджерс» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:0) и был признан 3-й звездой.