Панарин провел 500-й матч в НХЛ и в 6-й раз забросил 20 шайб за сезон. Он стал 3-й звездой игры с «Питтсбургом»

Панарин провел 500-й матч в НХЛ и в 6-й раз забросил 20 шайб за сезон. Он стал 3-й звездой игры с «Питтсбургом»

Артемий Панарин провел 500-й матч в НХЛ и в 6-й раз забросил 20 шайб за сезон.  Форвард «Рейнджерс» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:0) и был признан 3-й звездой.

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