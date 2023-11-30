Воинский участок создадут на Гусинобродском кладбище

В мэрии решились на создание участка для захоронения военнослужащих на Гусинобродском кладбище. Ранее первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области предложил сформировать из чиновников воинское подразделение.
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