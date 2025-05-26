Более трети россиян согласны открыть свое дело

Возможность открытие собственного бизнеса рассматривают 35% опрошенных россиян. Рассматривают вариант переквалификации 22%, после чего хотели бы попробовать свои силы в новой области, пишут «Известия» со ссылкой на «СберСтрахование жизни» и «Работа.
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