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"Меняем пешку на ферзя". На Западе придумывают объяснения провала операции в Курской области

"Меняем пешку на ферзя". На Западе придумывают объяснения провала операции в Курской области

Как я и предполагал, интерес к вопросу украинского наступления на Курскую область не ослабевает. Тем более, что вражеские источники стали активно проталкивать различные теории о том, что в гибели мирных жителей виновата Москва! При этом на Западе продолжают «не замечать» военные преступления ВСУ.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Хотели как лучше а получилось как всегда: из воды выйти сухим. В этом Россия &quot;виновата&quot; заманила укров в курские леса, а умная Украина и клюнула как рыба.
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