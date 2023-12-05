Ученые обвинили динозавров в преждевременном старении человека

Генетики из Университета Бирмингема провели исследование процесса старения млекопитающих и рептилий, в результате которого выдвинули гипотезу о том, что динозавры виноваты в непродолжительности жизни человека.
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