Куртка-рубашка, или шакет, – самый яркий тренд года: с чем ее носить На улице становится все холоднее и холоднее, но это не повод отказываться от любимых рубашек: на смену им придет более теплый вариант – модная куртка-рубашка.
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