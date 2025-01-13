Модульный мини-ПК AMD Hawk Point представлен на выставке CES

На выставке CES 2025 китайский производитель ПК Emdoor (обычно специализирующийся на прочных ПК, а ранее мы рассказывали об одном из его игровых портативных компьютеров на базе Intel Core Ultra) представил новый модульный мини-ПК под названием Clink-X xCraft, запуск которого на краудфандинге запланирован на март 2025 года.