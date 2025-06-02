"Хочешь, выйдем на улицу, я тебе покажу": Цыганка зашла в автобус как королева и показала всем кто там главный

Vladimir Lioubimcev

Конечно... враг "сеет"...Был в магазине. Впереди меня стояла цыганка оплатить там какую-то водичку, шоколадку. А у хода в магазин стоял грязный и лохматый цыган, И ТАК ОРАЛ НА НЕЕ!! Рот не закрывался. Видать, ругал ее за покупку вообще иои за то что решила не украсть, а заплатить?... Орал по-своему, не понятно было... Охранник к нему подошел, стал говорить, чтобы от прекратил кричать но он не обращал ровно никакого внимания на охранника. И продолжал ОРАТЬ!! Страшным голосом!.... ЦЫГАНЕ АНТИСОЦИАЛЬНЫ. Неужели вы это не видите? В школах не учатся. Их "университеты" бандитские сходки между собой. Где укрась и кого надуть... Хамство и грубость... И вы считаете, что это нормально?