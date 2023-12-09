Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Рекордная гонка за покупкой Rolex закончилась

Рекордная гонка за покупкой Rolex закончилась

Крупнейший за всю историю бум швейцарских часов класса люкс подходит к концу, сообщает Вloomberg.В течение трех лет к этой отрасли наблюдался всплеск интереса, который начался во время пандемии, когда богатые и обеспеченные потребители, застрявшие дома, начали интересоваться покупкой роскошных механических наручных часов от знаковых швейцарских брендов.

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