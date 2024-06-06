В Алтайской краевой больнице 6 июня стартует конференция по вопросам эндоскопии

В мероприятии примут участие ведущие российские эксперты из столичных и федеральных клиник Программа конференции / Минздрав Алтайского края 6 июня на базе Алтайской краевой клинической больнице стартует V межрегиональная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы интервенционной и диагностической эндоскопии".
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