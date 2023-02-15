Business FM

65 927 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей ЕВ
    ЧВК "Вагнер" и ВС России успехов и победы над укронацистами и блоком НАТОМост в Одесской о...
  • Иванов Иван
    Надо осудить пролёт румынских ракет над нашей территорией. Квиты. ТочкаМолдавия осудила ...
  • Петр Федотов
    Для чего распотякивать как это сложно. США без российских ракет космос не может осваивать, а здесь  глава ОАК, плачет...Глава ОАК: замена...

Деревянное домостроение: территория поддержки — объявленной и потенциальной

Деревянное домостроение: территория поддержки — объявленной и потенциальной

Деревянное домостроение рассчитывает на дальнейшую поддержку в виде развития ипотечных программ, увеличения числа производств и субсидирования расходов на транспортировку, а в Ассоциации деревянного домостроения считают, что не помешало бы принять еще несколько важных решенийНа совещании по развитию лесопромышленной отрасли, состоявшемся в ходе визита президента России в Архангельскую область, прозвучали очередные предложения и поручения, связанные с развитием деревянного домостроения.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх