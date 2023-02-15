Деревянное домостроение: территория поддержки — объявленной и потенциальной

Деревянное домостроение рассчитывает на дальнейшую поддержку в виде развития ипотечных программ, увеличения числа производств и субсидирования расходов на транспортировку, а в Ассоциации деревянного домостроения считают, что не помешало бы принять еще несколько важных решенийНа совещании по развитию лесопромышленной отрасли, состоявшемся в ходе визита президента России в Архангельскую область, прозвучали очередные предложения и поручения, связанные с развитием деревянного домостроения.