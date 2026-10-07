Осенние каникулы у школьников в России будут самыми длинными за 10 лет

Осенние каникулы у школьников в России в 2026-2027 учебном году будут самыми длинными за последние 10 лет и составят 12 дней.
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