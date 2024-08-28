Открытие новых филиалов трех федеральных музеев в Музейном квартале Тулы запланировано на конец 2024 года

27 августа Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев посетили Музейный квартал в историческом центре Тулы.
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