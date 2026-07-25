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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рома» заинтересовалась вингером «Фулхэма» и Норвегии Боббом после срыва трансфера Саммервилла

« Рома » интересуется вингером « Фулхэма » Оскаром Боббом . «Волки» стали рассматривать вариант с 23-летним игроком сборной Норвегии после срыва трансфера Крисенсио Саммервилла, который перешел из «Вест Хэма» в «Аль-Хилаль».

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