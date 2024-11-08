Определились самые популярные направления на новогодние праздники у россиян

Около 44 процентов заказов оформляются в другие страны На предстоящие новогодние праздники количество заказов выросло почти в два раза относительно прошлогодних каникул, рассказала в RT Елена Шелехова, руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.