Определились самые популярные направления на новогодние праздники у россиян

Около 44 процентов заказов оформляются в другие страны На предстоящие новогодние праздники количество заказов выросло почти в два раза относительно прошлогодних каникул, рассказала в RT Елена Шелехова, руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
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