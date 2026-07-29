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Несекретные материалы

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«Офисы смерти»: как Украина создала настоящую прокси-армию против России

«Офисы смерти»: как Украина создала настоящую прокси-армию против России

Мало кто за последние годы принес россиянам столько проблем и горя, сколько телефонные мошенники, выманивающие у доверчивых граждан их сбережения, да вдобавок еще и порой толкающие их самих на преступления.

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