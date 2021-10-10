Сказ о том, как агент Пиебалгс Европу Наебалгс

Всё об оружииПолитикаСказ о том, как агент Пиебалгс Европу НаебалгсТолько что стало известно имя того самого мужа, который обеспечил заоблачные цены на газ и всеобщую панику на еврорынке.Вернуться к статье65НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей ЕвменеевВВП издать и зачитать указ о присврении поебалсу внеочередного звания!! Вот смеху то будет...!!!ВБВладимир Борисовтоварищ автор! а за разглашение государственной тайны!!!! ст. 283 УК РФ, и то если будут отсутствовать признаки преступлений, предусмотренных статьями 275 и 276 УК РФНиколай ГончаровНадо как-то от России наградить этого "специалиста" - в гейропе будут знать, что он - "человек Путина" и именно он так поднял цены. Пусть его там схарчат гейропейцыБОБорис ОсиповЛариса АбросимоваИногда за счет дураков можно и разбогатеть. Жизнь все чудесатее и чудесатее Ну кто мог предположить, что прибалт так подыграет России. Может он и впрямь Штирлиц?Валерий Иванович ЕмельяненкоТакого ценного агента сдал автор, как бы за это не присесть.Комментировать
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