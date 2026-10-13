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Журналиста японской газеты задержали по подозрению в шпионаже на Сахалине

Журналиста японской газеты задержали по подозрению в шпионаже на Сахалине

Корреспондента японского издания «Хоккайдо Симбун», работавшего в Южно-Сахалинске, задержали по подозрению в сборе закрытой информации об участниках специальной военной операции с Курильских островов.

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