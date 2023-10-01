15 примеров абсолютно сумасшедшего тюнинга запорожца

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1 октября 1960 года с конвейера сошел первый запорожец. Автомобиль, который выпускался в СССР, заслуженно считался народным — он был доступен по цене, позволял преодолевать бездорожье и был достаточно надежен.

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