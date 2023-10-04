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Как изменилась цена на стройматериалы в Тульской области за год | ТСН24

Как изменилась цена на стройматериалы в Тульской области за год | ТСН24

Строить дом сейчас дешевле или дороже по сравнению с 2022 годом? Тульская служба новостей проанализировала среднюю стоимость стройматериалов по данным Росстата и выяснила, как она изменилась в августе 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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