Ученые выяснили, как пик солености изменил биоразнообразие Средиземноморья

Международная команда под руководством Константины Агиади из Венского университета теперь может количественно оценить, как морская биота пострадала от засоления Средиземного моря: только 11% эндемичных видов пережили кризис, и биоразнообразие не восстанавливалось еще как минимум 1,7 миллиона лет.