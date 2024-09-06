Ученые выяснили, как пик солености изменил биоразнообразие Средиземноморья

Международная команда под руководством Константины Агиади из Венского университета теперь может количественно оценить, как морская биота пострадала от засоления Средиземного моря: только 11% эндемичных видов пережили кризис, и биоразнообразие не восстанавливалось еще как минимум 1,7 миллиона лет.
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