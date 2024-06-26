Усик отказался от титула абсолютного чемпиона мира

Боец не сможет провести обязательную защиту титула.фото: wikipedia.org/Web Summit--> Украинский боец Александр Усик сложил с себя полномочия абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлой весовой категории, освободив титул Международной боксерской федерации (IBF).
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