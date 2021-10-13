Дональд Трамп заметно похудел

После того как Дональд Трамп сложил полномочия и уехал из Белого дома, сбросил 11 килограммов. Секрет его похудения раскрыл пресс-секретарь Джейсон Миллер в интервью телеканалу GB News, отрывок из беседы опубликован в Твиттер-аккаунте канала.