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Дональд Трамп заметно похудел

Дональд Трамп заметно похудел

После того как Дональд Трамп сложил полномочия и уехал из Белого дома, сбросил 11 килограммов. Секрет его похудения раскрыл пресс-секретарь Джейсон Миллер в интервью телеканалу GB News, отрывок из беседы опубликован в Твиттер-аккаунте канала.

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