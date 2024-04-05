Кто из теннисистов получит wild card на турнир в Монте-Карло

Французы Гаэль Монфис (45-е место ATP ) и Люка Пуй (241-е место) получат приглашения на теннисный турнир ATP Masters 1000 в Монте-Карло (6-14 апреля), чтобы войти в основную сетку соответственно в квалификации, объявили в четверг организаторы.