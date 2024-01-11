Вирджиния Джуффре заявила, что Джеффри Эпштейн заплатил ей 15 тысяч долларов за встречи с принцем Эндрю

Вирджиния Джуффре, которая заявила, что её принуждали заниматься сексом с принцем Эндрю, когда она была несовершеннолетней, заявила, что получила от признанного виновным в секс-торговле и педофилии финансиста Джеффри Эпштейна 15 тысяч долларов за встречи с представителем британской королевской семьи.