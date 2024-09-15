Раскрыто отношение Галкина к выводам суда

Федор Родников

Неужели трудно добавить к "званию" иноагент запрет на возвращения в Россию как минимум на 100 лет и запрет на упоминание во всех СМИ их имён-фамилий вот тогда все эти крысы,скучающие по российским бабкам и их покровители типа эрнста и лупоглазенького тоже умолкнут.Можно ещё проще-вынеся вердикт суд оглашает,что с присвоением "звания" иноагент автоматически лишается гражданства РФ.