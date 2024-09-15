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Раскрыто отношение Галкина к выводам суда

Раскрыто отношение Галкина к выводам суда

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) отрицает ведение политической деятельности, а также утверждает, что признание иноагентом нарушает его права и свободы.

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Комментарии
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Федор Родников
Неужели трудно добавить к &quot;званию&quot; иноагент запрет на возвращения в Россию как минимум на 100 лет и запрет на упоминание во всех СМИ их имён-фамилий вот тогда все эти крысы,скучающие по российским бабкам и их покровители типа эрнста и лупоглазенького тоже умолкнут.Можно ещё проще-вынеся вердикт суд оглашает,что с присвоением &quot;звания&quot; иноагент автоматически лишается гражданства РФ.
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14 час.
Людмила Абрамова
лишать гражданства РФ иноагентов нужно сразу как только присвоили им почетное звание иноагент
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13 час.

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