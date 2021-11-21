Салат "Молодость"

Есть много продуктов, которые помогают нам. Один из них - свиные пятачки, в них нет жира, но есть масса того что нужно нашим суставам, коже, красоте волос, а если к этому добавить гранат, то этот сытный салат свои полезные качества удваивает.
Есть много продуктов, которые помогают нам. Один из них - свиные пятачки, в них нет жира, но есть масса того что нужно нашим суставам, коже, красоте волос, а если к этому добавить гранат, то этот сытный салат свои полезные качества удваивает.
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