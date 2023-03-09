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В московской кальянной 8 марта избили и оттаскали за волосы посетительницу

В московской кальянной 8 марта избили и оттаскали за волосы посетительницу

В Москве в кальянной на Ботанической улице избили и оттаскали за волосы посетительницу. Драка произошла ночью 8 марта после того, как один из гостей, увидев чек, посчитал, что его попытались обмануть, добавив в счет заказы с соседнего стола.

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