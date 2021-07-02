Казахстанцы смогут не возвращать соцпомощь, выплаченную по ошибке

Казахстанцы смогут оставить ошибочно начисленные выплаты от государства. По словам вице-министра юстиции Натальи Пан, нововведение предусматривается по новому Административно процедурно-процессуальному кодексу, передает корреспондент Tengrinews.
Казахстанцы смогут оставить ошибочно начисленные выплаты от государства. По словам вице-министра юстиции Натальи Пан, нововведение предусматривается по новому Административно процедурно-процессуальному кодексу, передает корреспондент Tengrinews.
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