Есть нюансы: в Крыму не нашлось желающих проектировать коммуникации на земле, выделенной для участников СВО

В Крыму не нашлось желающих проектировать коммуникации на земле, выделенной для участников СВО. Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымские власти доложили: в Симферополе выдали первые документы на землю участникам СВО и членам их семей.
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