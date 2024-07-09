В Москве 90% всех КРТ расположено за пределами Третьего кольца

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) столицы прорабатывают 221 проект комплексного развития территорий (КРТ).
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