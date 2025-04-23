Грамотная постановка целей — основа любого успеха. В материале вы узнаете, как работает метод SMART

﻿﻿Аббревиатура SMART (что в переводе с английского означает «умный») охватывает пять основных принципов правильных целей: Конкретность — четко определенная и ясно сформулированная; Измеримость – возможность отслеживать прогресс в цифрах; Достижимо – реалистично с учетом ваших ресурсов; Актуальный – соответствующий вашим приоритетам; Ограниченный по времени – с установленным сроком выполнения.