Киргизия "мстит" русским за рейды против мигрантов

Виктор Сколько можно терпеть этих выкормышей с байскими замашками. Надо проявлять силу и волю, и отправлять назад домой этих"ценных специалистов". Киргизы живут за счёт России и ещё пытаются делать нам пакости, перекрыть им кислород.

vР viach Россия А чего ждать от дикарей?! Оторвавшись от цивилизации, куда как не в дикое привычное состояние вернуться? Ср.азиаты, да кавказ никогда и не рвались к цивилизации.