ИГОРЬ ЛИСИН Власти Киргизии, складывается ощущение, что с цепи сорвались. За последние несколько дней Государственный комитет национальной безопасности провёл серию арестов людей, связанных с Россией или являющихся русскими по этническому происхождению.
Киргизия "мстит" русским за рейды против мигрантов
Комментарии
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Виктор
Сколько можно терпеть этих выкормышей с байскими замашками. Надо проявлять силу и волю, и отправлять назад домой этих"ценных специалистов". Киргизы живут за счёт России и ещё пытаются делать нам пакости, перекрыть им кислород.
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14 час.
vР
viach Россия
А чего ждать от дикарей?! Оторвавшись от цивилизации, куда как не в дикое привычное состояние вернуться? Ср.азиаты, да кавказ никогда и не рвались к цивилизации.
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13 час.
Вадим Филин
России необходимо осознать, что война с басмачами неизбежна. Басмачи всеми средствами демонстрируют свою агресивность.
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13 час.
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