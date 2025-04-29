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Киргизия "мстит" русским за рейды против мигрантов

Киргизия "мстит" русским за рейды против мигрантов

ИГОРЬ  ЛИСИН Власти Киргизии, складывается ощущение, что с цепи сорвались. За последние несколько дней Государственный комитет национальной безопасности провёл серию арестов людей, связанных с Россией или являющихся русскими по этническому происхождению.

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Комментарии
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Виктор
Сколько можно терпеть этих выкормышей с байскими замашками. Надо проявлять силу и волю, и отправлять назад домой этих&quot;ценных специалистов&quot;. Киргизы живут за счёт России и ещё пытаются делать нам пакости, перекрыть им кислород.
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14 час.
viach Россия
А чего ждать от дикарей?! Оторвавшись от цивилизации, куда как не в дикое привычное состояние вернуться? Ср.азиаты, да кавказ никогда и не рвались к цивилизации.
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13 час.
Вадим Филин
России необходимо осознать, что война с басмачами неизбежна. Басмачи всеми средствами демонстрируют свою агресивность.
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13 час.
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