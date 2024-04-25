Подписчикам PS Plus стали доступны новые пробные версии игр — уже можно качать и проходить на PS4 и PS5Участникам подписочного сервиса PlayStation Plus с тарифными планами Premium и Deluxe стали доступны новые пробные игры.
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