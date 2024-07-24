В Приморье десятки дорог заблокированы для проезда из-за переливов

В Приморском крае обильные осадки заблокировали проезд на десятках автодорог. Про места переливов и какими альтернативными путями можно воспользоваться рассказали в минтрансе Приморья, сообщает PRIMPRESS.
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