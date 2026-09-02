В Рязани задержали мигранта с наркотиками

Молодой человек прибыл из Москвы без регистрации и жилья.В Рязани сотрудники наркоконтроля задержали 21-летнего гражданина одной из стран Средней Азии.
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