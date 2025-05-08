«Это не ваша Россия»: в Петербурге мигрант довёл до слёз и избил пенсионеров из-за просьбы подвинуться

Karmadon

У-тю-тю, у-тю-тю... По нашим законам запрещается оскорблять и бить людей? Ой ли? Ну вот у меня морда шире, подойду и дам тебе в рыло. Просто так, ни за что. И что ты мне сделаешь? Ну вот что ты мне сделаешь?!