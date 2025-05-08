Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Это не ваша Россия»: в Петербурге мигрант довёл до слёз и избил пенсионеров из-за просьбы подвинуться

«Это не ваша Россия»: в Петербурге мигрант довёл до слёз и избил пенсионеров из-за просьбы подвинуться

БлокнотРУ Полиция задержала дебошира. Сообщается, что начата проверка. В Петербурге произошёл конфликт между мигрантом и жителями города.

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Комментарии
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Karmadon
У-тю-тю, у-тю-тю... По нашим законам запрещается оскорблять и бить людей? Ой ли? Ну вот у меня морда шире, подойду и дам тебе в рыло. Просто так, ни за что. И что ты мне сделаешь? Ну вот что ты мне сделаешь?!
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6 час.
Балу -
&quot;...наша редакция не ставит перед собой цель посеять межнациональную рознь.&quot;... А в статье нет ни слова о межнациональной розни со стороны россиян... В статье прямо обозначены хамство и неприкрытая наглость понаехавшего в Россию чурбанья, которое власть не хочет никоим образом поставит на местою... Но почему-то действия чурбанья не считаются разжиганием межнациональной ненависти...
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6 час.
АА
Алекс Архипов
Походу одна безнадёга.
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6 час.
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