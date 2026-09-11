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Газета.ру

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Актриса Сандра Буллок раскрыла, что не помнит победу на "Оскаре" из-за усталости

Актриса Сандра Буллок раскрыла, что не помнит победу на "Оскаре" из-за усталости

Актриса Сандра Буллок призналась, что почти не помнит церемонию «Оскар» 2010 года, когда получила награду за лучшую женскую роль в фильме «Невидимая сторона».

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