Актриса Сандра Буллок раскрыла, что не помнит победу на "Оскаре" из-за усталости

Актриса Сандра Буллок призналась, что почти не помнит церемонию «Оскар» 2010 года, когда получила награду за лучшую женскую роль в фильме «Невидимая сторона».
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