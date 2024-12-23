Свыше фантомов для диагностики пациентов создали в столице

Ученые из Москвы создали 11 уникальных медицинских фантомов. Эти модели воспроизводят структуру тканей, органов и частей тела человека, что позволяет врачам проводить диагностические процедуры с высокой точностью.
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