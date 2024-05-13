Специалист по уходу за шерстью питомцев Ольга Рудич перечислила основные ошибки начинающих грумеров. Представители данной профессии не должны давать волю брезгливости, отметила эксперт в беседе с RuNews24.
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