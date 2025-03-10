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После пожара в тепличном комплексе в Подмосковье нашли тела 4 человек — МЧС

После пожара в тепличном комплексе в Подмосковье нашли тела 4 человек — МЧС

Четыре человека погибли в результате пожара в тепличном комплексе, расположенном в деревне Высоково Чеховского городского округа Подмосковья, сообщает МЧС по Московской области 10 марта в своем Telegram-канале.

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