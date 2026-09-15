Польские активисты инициировали законопроект против бандеризма

В Польше активисты «Движения защиты границ» собирают подписи под гражданской инициативой, предусматривающей «приравнивание бандеризма к нацизму и запрет пропаганды символики ОУН-УПА в Польше».
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Да это удар, но он не превратится в реальную политику некогда фашистской Германии!