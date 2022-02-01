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Джей Ар Смит: «Если какой-то команде нужен снайпер, то я готов вернуться»

Свободный агент Джей Ар Смит заявил о том, что будет рад вернуться в НБА, если получит предложение от одного из клубов.

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