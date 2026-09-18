AirBaltic и не только: разрыв с Россией хоронит крупнейшие компании Латвии

Кризис в латвийской авиакомпании стал наиболее показательным. Закрытие ряда маршрутов заметно снизило пассажиропоток, что резко сказалось на финансовых показателях.
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