В столице открыли приём заявок на участие в Московской метапредметной олимпиаде

В столице открыли приём заявок на участие в XII Московской метапредметной олимпиаде «Не прервётся связь поколений», в рамках которой учащиеся 4—11-х классов школ и студенты колледжей представят исследования, посвящённые подвигам героев Великой Отечественной войны.