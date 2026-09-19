Китайский гвоздь в крышку гроба Volkswagen: BYD запустит в Европе три завода по производству машин и еще один завод по производству батарей

Только одно венгерское предприятие рассчитано на выпуск 200 тыс. машин Крупнейший китайский автопроизводитель BYD готовит масштабное расширение производства в Европе.
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