Как оформить заброшенный земельный участок: советы юриста Татьяна СергееваВо многих населенных пунктах и садовых товариществах можно найти заброшенные земельные участки, поросшие высокой травой, а иногда и с остатками старых строений.
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