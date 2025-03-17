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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе о Гризманне: «У нас хорошие отношения, мы часто общаемся. Я знал, что он собирается уйти из сборной, он объяснял, почему – порой нас обвиняли в том, за что мы не были ответственны»

«Мы с Антуаном часто общаемся. Мне нравится его сын Амаро – он большой фанат футбола, немного напоминает меня в детстве.

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