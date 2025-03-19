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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жамнов о 2:4 с «Нефтехимиком»: «Спартак» проиграли всю борьбу и стыки. За 5 минут большинства нанести один-два броска — плохой настрой»

«Выходить и за пять минут большинства нанести один-два броска — это явно плохой настрой. Будем разбираться.

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